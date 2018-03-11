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وزير فلسطينى: اختطاف رئيس الطلبة بجامعة بيرزيت "عربدة إسرائيلية"

الأحد، 11 مارس 2018 02:13 م
وزير فلسطينى: اختطاف رئيس الطلبة بجامعة بيرزيت "عربدة إسرائيلية" قوات الاحتلال الإسرائيلى





رام الله (أ ش أ)
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أدان وزير التربية والتعليم العالى الفلسطينى صبرى صيدم اختطاف قوات الاحتلال الإسرائيلى لرئيس مجلس الطلبة فى جامعة بيرزيت (قرب الله) قبل عدة أيام، واصفا الحادث بأنه عربدة غير مسبوقة وانتهاك مزدوج بحق الصحافة والتعليم العالى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير الفلسطيني اليوم  الأحد، للتحدث حول الاعتداء الإسرائيلي على جامعة بيرزيت وتفاقم الانتهاكات بحق المؤسسات التعليمية وتحريف المناهج.

وقال صيدم: إن الجريمة تم توثيقها بالصوت والصورة بعد أن تقمص مستعربون من جيش الاحتلال شخصيات صحفيين؛ ليختطفوا رئيس مجلس الطلبة بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، وتهديد حياة المئات من طلبة الجامعة، وسبقها اعتقال منسق الشبيبة الطلابية في الجامعة يوسف الشايب ليبلغ عدد الطلبة الجامعيين المعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من 340 طالبا.

وتابع: أن تكرار انتهاكات الاحتلال بحق جامعة بيرزيت يعد خرق فاضح وواضح لكل المواثيق والأعراف الدولية التى تكفل حماية المؤسسات التعليمية والأكاديمية، وسبقتها اعتداءات مستمرة على حرم جامعة فلسطين التقنية "كلية خضورية" فى مدينتي طولكرم والعروب، ومداهمات مستمرة لجامعة القدس إلى جانب تضييق الخناق على الأكاديميين من حملة الجوازات الأجنبية.

ودعا صيدم الاتحاد الدولي للجامعات واتحاد الجامعات العربية والهيئات البرلمانية والمؤسسات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتهم لرفع الصوت تجاه هذه الانتهاكات، موضحا أنه نحو 80 ألفا و279 طالبا و4 آلاف و929 معلما تعرضوا لاعتداءات متكررة من جيش الاحتلال والمستوطنين.

ونبه إلى أنه ارتقى 9 شهداء من الطلبة منذ بدء العام الحإلى فيما جرح 603 طلاب و55 من المعلمين والإداريين، كما بلغ عدد المعتقلين من الطلبة والمعلمين والموظفين 311 معتقلا، وتعرضت 95 مدرسة لاعتداءات الاحتلال، كما أدت انتهاكات الاحتلال إلى ضياع 91 أفا و535 حصة تعليمية وتسليم 15 مدرسة إخطارات بالهدم أو وقف البناء.

 


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