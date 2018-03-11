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وزير الصحة يوقع غدا عقد إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التدمير بشركة فاكسيرا

الأحد، 11 مارس 2018 06:25 م
وزير الصحة يوقع غدا عقد إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التدمير بشركة فاكسيرا الدكتور أحمد عماد وزير الصحة





كتب وليد عبد السلام
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يوقع الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، غدا الاثنين، عقد إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التدمير بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم (إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا).

يُذكر أن المصنع الجديد سيكون الأول فى مصر وأفريقيا فى مجال تصنيع السرنجات ذاتية التدمير، والثانى فى الشرق الأوسط، وسيحضر حفل التوقيع اللواء الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والسفير جمعة مبارك الجنيبى، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر.

 

 


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الصحة

فاكسيرا

السرنجات ذاتية التدمير

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