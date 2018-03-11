وزير الصحة يوقع غدا عقد إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التدمير بشركة فاكسيرا

وزير الصحة يوقع غدا عقد إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التدمير بشركة فاكسيراالأحد، 11 مارس 2018 06:25 م
الدكتور أحمد عماد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
يوقع الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، غدا الاثنين، عقد إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التدمير بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم (إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا).
يُذكر أن المصنع الجديد سيكون الأول فى مصر وأفريقيا فى مجال تصنيع السرنجات ذاتية التدمير، والثانى فى الشرق الأوسط، وسيحضر حفل التوقيع اللواء الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والسفير جمعة مبارك الجنيبى، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر.
إضافة تعليق
رئاسة الجمهورية "تفضح النصابين".. سيدة تدّعى شغل منصب مندوبة باسم المؤسسة لتحقيق امتيازات.. السفير بسام راضى: داليا التهامى لا تنتمى للرئاسة ولدينا قنوات رسمية للتواصل.. المتحدث يؤكد: الرئيس حذر من الاستثناءات
بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج وحظر الدعاية الأربعاء.. الهيئة الوطنية تربط 180 تابلت بشبكتها لمتابعة التصويت بدول العالم.. وتنتهى من توزيع الناخبين.. وترسل بطاقة الاقتراع للبعثات الدبلوماسية خلال يومين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة