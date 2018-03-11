وزير الدفاع الأمريكى يصل سلطنة عمان فى زيارة تستغرق عدة أيام

وزير الدفاع الأمريكى يصل سلطنة عمان فى زيارة تستغرق عدة أيامالأحد، 11 مارس 2018 04:08 م
وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس
مسقط (أ ش أ)
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وصل وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، إلى سلطنة عمان ظهر اليوم الأحد، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء العمانية، مشيرة إلى أنه كان فى استقبال وزير الدفاع الأمريكى والوفد المرافق له لدى وصوله قاعدة "السيب" الجوية، العميد الركن صالح بن أحمد الهنائى رئيس المراسم العسكرية والعلاقات العامة برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، والسفير الأمريكى المعتمد لدى السلطنة، والملحق العسكرى بسفارة السلطنة بواشنطن، والملحق العسكرى بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمسقط.
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