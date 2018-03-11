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وزير الدفاع الأمريكى يحذر النظام السورى من استخدام الأسلحة الكيماوية

الأحد، 11 مارس 2018 01:24 م
وزير الدفاع الأمريكى يحذر النظام السورى من استخدام الأسلحة الكيماوية وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس





رويترز
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حذر وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس سوريا، اليوم الأحد، من أن استخدام القوات الحكومية الغاز كسلاح سيكون "من الحمق الشديد" واستشهد بتقارير غير مؤكدة عن شن هجمات بغاز الكلور فى الغوطة الشرقية وانتقد روسيا لدعمهما دمشق.

وقال ماتيس للصحفيين قبل هبوط طائرته فى سلطنة عمان "سيكون من الحمق الشديد أن يستخدموا الغاز كسلاح. وأعتقد أن الرئيس (دونالد) ترامب أوضح ذلك بشدة فى بدايات حكمه". وكان يشير إلى ضربة جوية على قاعدة جوية سورية فى أبريل 2017 فى أعقاب هجوم بغاز السارين.

 

 


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