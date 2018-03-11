وزير الدفاع الأمريكى : نحذر من استخدام السلاح الكيماوى فى سوريا







مسقط أ ش أ

حذر وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، اليوم الأحد، الحكومة السورية من استخدام الأسلحة الكيماوية فى الحرب الدائرة فى أراضيها.

وقال ماتيس ، فى تصريحات نقلتها شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية ، إن الإدارة الأمريكية أكدت بشكل واضح أن إقدام حكومة سوريا على استخدام أسلحة كيماوية فى هجماتها سيكون خطوة "غير حكيمة" ، مشيرا إلى أنه يشعر بالانزعاج إزاء التقارير التى تفيد بسقوط ضحايا من المدنيين خلال عمليات القصف التى تمارسها القوات السورية الحكومية.

وأضاف " ترد إلينا تقارير ، لكن ليس لدينا أدلة يمكن عرضها عليكم (الصحفيين) ، وأنا على علم باستخدام غاز الكلور ، لقد أكدنا مرارا أن استخدام الغاز كسلاح يعتبر خطوة تفتقر إلى الحكمة".

واتهم وزير الدفاع الأمريكى "القوات الروسية التى تدخلت فى سوريا لدعم حكومة الرئيس السورى بشار الأسد بأنها يمكن أن تكون شريكا فى سقوط الضحايا المدنيين فى الحرب السورية"، وكان وزير الدفاع الأمريكى قد وصل ، فى وقت سابق اليوم ، إلى مسقط فى إطار جولة تشمل أيضا البحرين.