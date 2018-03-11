وزير الخزانة الأمريكى: ترامب سيطالب بنزع السلاح النووى خلال لقائه مع كيم

وزير الخزانة الأمريكى: ترامب سيطالب بنزع السلاح النووى خلال لقائه مع كيمالأحد، 11 مارس 2018 06:06 م
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الكورى الشمالى
واشنطن (أ ش أ)
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صرح "ستيفن منوشين" وزير الخزانة الأمريكى اليوم الأحد، بأن الرئيس دونالد ترامب سيطالب بنزع السلاح النووى من كوريا الشمالية خلال اللقاء مع الزعيم الكورى الشمالى "كيم جونج أون" الذى من المقرر أن يجرى خلال الشهور القادمة.
وقال منوشين ، خلال حوار حصرى مع شبكة "إن بى سى " الأمريكية، إن نزع السلاح النووى هو هدف الولايات المتحدة الأمريكية الذى سوف تحققه.
وأضاف أنه يعتقد أن زعيم كوريا الشمالية على استعداد لايقاف الاختبارات النووية بشكل مؤقت بسبب العقوبات الاقتصادية التى فرضتها إدارة ترامب على بيونج يانج.
ويُشار إلى أن الرئيس ألأمريكى ترامب أعلن مؤخراً أنه على استعداد لقبول دعوة الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون بعقد لقاء بينهما، ما أثار الكثير من الجدل داخل وخارج إدارته.
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