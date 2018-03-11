وزير الخارجية الكويتى يلتقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى







الكويت (أ ش أ)

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الأحد مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتورعبداللطيف بن راشد الزيانى، الذى يزور الكويت حاليا، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية الكويتية خالد الجارالله، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضارى العجران، ومساعد وزير الخارجية لشئون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين، وعدد من كبار مسئولي وزارة الخارجية.

ويشار إلى أن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، سيحضر غدا الاثنين، الاجتماع 69 للجنة محافظى مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجى، والاجتماع 47 لمجلس إدارة المجلس النقدى الخليجى، والذي يستضيفهما بنك الكويت المركزى.