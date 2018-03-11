وزير التعليم العالى يتلقى تقريرًا حول انتظام العملية التعليمية بالمعاهد الخاصة







تلقى الوزير تقريرًا مقدمًا من حسن محمدين، مستشار الوزير للتعليم الخاص بشأن زيارته لـ 17 معهدًا فى القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة؛ بهدف الاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظامها داخل هذه المعاهد.

وأشار التقرير إلى أن الزيارات شملت تفقد مدرجات المعاهد وقاعات الدراسة للوقوف على انتظام المحاضرات، وكذا الاستماع لآراء الطلاب وانطباعاتهم حول مستوى الخدمة التعليمية التى تقدم لهم.

وأوضح التقرير أنه تم الوقوف على حالة المنشآت الخدمية بالمعاهد وما يتعلق بالبنية التحتية لها، وتم التأكيد على ضرورة قيام المعاهد بالمتابعة المستمرة والصيانة الدورية لكل مرافقها، فضلا عن تهيئة مبانيها لذوى الاحتياجات الخاصة بما يسهم فى دمجهم فى العملية التعليمية، والعمل على انتهاج أسلوب المبادرة في العمل بدلا من رد الفعل فى مواجهة الأزمات.

وأشار التقرير إلى أنه في ضوء اهتمام الوزارة بالأنشطة الطلابية وممارسة الطلاب لها تم الاطمئنان على وجود خطة بكل معهد لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة، والتزام المعهد بها؛ نظرًا لأهميتها فى بناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وتعزيز القيم الإيجابية لديهم.

وأكد التقرير على استمرارية هذه الزيارات لتحقيق نقلة نوعية فى أداء المعاهد من خلال الوقوف على الصعوبات والتحديات والمتطلبات التي تنهض بالمخرجات التعليمية داخل هذه المعاهد.

جدير بالذكر: أن هذه الزيارات شملت معاهد (المعهد المصرى العالى للسياحة والفنادق بمصر الجديدة، والمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بمدينة نصر، والمعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة، والمعهد العالى للدراسات الأدبية والمعهد العالى للسياحة والفنادق والمعهد العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات، والمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط، المعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة، ومعهد أكتوبر العالي للاقتصاد، والمعهد العالى للخدمة الاجتماعية والمعهد العالى للغات، والمعهد العالى للإعلام وفنون الاتصال والمعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات، والمعهد العالى للعلوم الإدارية، والمعهد العالى للهندسة بمدينة 6 أكتوبر، والمعهد العالى للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات، والمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.