وزير الأوقاف وأكرم القصاص فى ندوة بصالون جامعة القاهرة الثقافى اليوم

وزير الأوقاف وأكرم القصاص فى ندوة بصالون جامعة القاهرة الثقافى اليومالأحد، 11 مارس 2018 06:22 ص
أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى بجريدة اليوم السابع
وائل ربيعى
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تستضيف جامعة القاهرة، ظهر اليوم الأحد، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، والكاتبين الصحفيين أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى بجريدة اليوم السابع، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، فى ندوة بعنوان: "دور الشباب فى بناء المجتمع".
وتأتى الندوة ضمن فعاليات الموسم الثقافى للجامعة، وبحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والأساتذة والطلاب.
وقال الخشت، إن جامعة القاهرة تؤدى دورها فى مواجهة الفكر المتطرف من خلال الندوات واللقاءات والحوارات المفتوحة مع طلابها، والتى تستهدف تنمية مداركهم تجاه القضايا الوطنية، ورفع قدراتهم فى الحوار الموضوعى المبنى على العلم.
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