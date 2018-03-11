وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم لسكان عقار السيدة زينب المنهار







كتب مدحت وهبة

وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، مديرة مديرية التضامن بالقاهرة، بالتوجه فورا إلى منطقة السيدة زينب عقب انهيار العقار رقم 6 بشارع العقاد، ومعها فريق الإغاثة لتقديم الدعم اللازم ،و تبين أن العقار كان خاليا من السكان إلا من عجوز ما زال البحث عنه جاريا.

يأتى ذلك فى ظل قيام الأجهزة المعنية بإخلاء 3 عقارات مجاورة للعقار المنهار خوفا من حدوث تصدعات و تشققات لتلك المبانى أثناء عمليات رفع ركام بواسطة اللوادر وأجهزة اﻹنقاذ البرى، فيما يستكمل رجال الحماية المدنية عمليات البحث عن أى مفقودين.

جدير بالذكر إن عقار مكون من 3 طوابق انهار بمنطقة السيدة زينب، ويتم إجراء عمليات البحث بواسطة أجهزة ومعدات عن مسن أسفل العقار.