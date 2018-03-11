وزيرة التخطيط تبحث مع رئيس الوزراء موقف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر







كتب - مصطفى عبد التواب

بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بمحافظتى سوهاج و قنا بإقليم الصعيد وذلك فى اجتماع حضره وزراء التعاون الدولى والاستثمار والتنمية المحلية

وناقشت هالة السعيد – وفق بيان لوزارة التخطيط- الإجراءات التى تمت فى إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والتى تضمنت مراجعة الخطط والرؤى الاستراتيجية لعدد من المشروعات المنفذة فى إطار البرنامج والذى يوفر تمويل يصل إلى 500 مليون دولار على عدة سنوات، والقيام بزيارات ميدانية لمراجعة المشروعات المقترحة من الأجهزة التنفيذية كما تم بحث الاعداد المبدئى لخطة المشروعات المقترح تمويلها من البرنامج، إلى جانب مراجعة الإطار المؤسسى لوحدات التنفيذ المحلية بالمحافظتين، والعمل على تحقيق التكامل النوعى والجغرافى للمشروعات المنفذة

ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء بأهمية الإسراع فى معدلات تنفيذ هذا البرنامج والانتهاء منه نهائياً فى أقرب وقت، مشدداً على ضرورة دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالبرنامج والموقف التنفيذى له، كما تمت الإشارة الى ان البرنامج يتضمن عدداً من الأهداف فى مقدمتها بناء قدرات المواطنين من خلال النهوض بقطاع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمعالجة نسب الفقر، إلى جانب التوسع فى إقامة مناطق لوجستية تدعم حركة التجارة الداخلية، وكذا إقامة معارض صغيرة بالمحافظات لتوفير احتياجات أبناء تلك المحافظات، على أن يتم النظر فى تعميم التجربة على المحافظات الأخرى بالصعيد.

ويأتى هذا البرنامج الذى يمول من كل من البنك الدولى والحكومة المصرية، فى إطار اهتمام الدولة بالتنمية فى الصعيد، حيث يسعى البرنامج إلى زيادة القدرة التنافسية والاقتصادية بالمحافظات المستهدفة، ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتحقيق اللامركزية، فضلاً عن رفع نسب مشاركة الشباب فى مجالات التنمية، ودعم الفرص التنموية الطموحة، وذلك فى إطار من دراسة خصوصية كل محافظة وتحديد احتياجاتها من فرص العمل والمشروعات المطلوبة.