وزارة الهجرة تطلق الدورة السابعة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية







كتب محمود راغب

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدورة التوعوية التعليمية التدريبية فى نسختيها الـ 7 لاعتماد مدربين من محافظة كفر الشيخ فى مجال التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والإتجار فى البشر والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية خلال الفترة من 11 وحتى 15 مارس الجارى بقصر ثقافة كفر الشيخ، بمشاركة ممثلين عن وزارات التضامن، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، الأوقاف، الثقافة، والكنيسة المصرية.

جاء افتتاح الدورة بحضور عبد الرؤوف عبد الله رئيس الإدارة المركزية للهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة، ووائل فراج مدير عام إدارة التخطيط ومتابعة الهجرة غير الشرعية، وممثلين عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

من جانبه، نقل عبد الرؤوف عبد الله رئيس الإدارة المركزية للهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة، تحيات السفيرة نبيلة مكرم للحضور وحرصها الشديد على إخراج هذه الدورات بالشكل المرجو والوصول لأقصى استفادة ممكنة تخدم أهدافها، مضيفًا أن الدورة تأتي في ضوء الاختصاصات المنوطة بوزارة الهجرة نحو دعم وتنفيذ خطة التنمية المستدامة فى مصر 2030، من خلال خلق جيل من الشباب المصرى لديه الوعى الكافى بالقضايا والمخاطر المحيطة بالوطن وكيفية تجنبها، التى من بينها الهجرة غير الشرعية، وما يتبعها من إضرار بالشباب والمجتمع والدولة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار في البشر متوسطة الأجل 2016-2021، وتنفيذا لاستراتيجية مصر الشاملة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، بالتنسيق والتعاون المشترك المثمر والبناء مع كافة الجهات المعنية وذات الصلة.

وفى سياق متصل، تأتى اهتمامات المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار فى البشر من خلال المساهمة الفعالة لخبرائه ومستشاريه فى رسم سياسات مواجهة تلك الظاهرة وإعداد التشريعات الوطنية وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة على مختلف صور المواجهة لتوعية مختلف الفئات المعنية بذلك من الشباب والأسر.

جدير بالذكر أن الدورة تأتى ضمن ثمار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، للتوعية بحقيقة بمخاطر الهجرة غير الشرعية والإتجار فى البشر والتعريف بسبل الهجرة الآمنة من خلال إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية لتحقيق ذلك بمختلف محافظات الجمهورية، وخاصة تلك التى تعانى من انتشار هذه الظاهرة، ومن ثمار هذا البروتوكول أيضًا أنه تم عقد عدد من الدورات بنجاح فى محافظات القاهرة والجيزة وأسيوط.