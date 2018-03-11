ورشة عمل عن التصحيح الإلكترونى للامتحانات بـ"تربية أسيوط"







كتب - محمود عجمى

نظمت كلية التربية جامعة أسيوط اليوم الأحد، ورشة عمل عن التصحيح الإلكترونى للامتحانات، تحت رعاية الدكتور عادل النجدى عميد الكلية، حاضر فيها الدكتور محمد مصطفى حمد الأستاذ المساعد بالكلية، وحضرها عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومعاونيهم.

واشتملت الورشة على التعريف بالتصحيح الإلكتروني وأجهزة المسح الضوئى ومكوناتها وكيفية برمجتها للتعرف على الإجابات وكيفية إعداد ورقة امتحانية ونموذج إجابة.

وقال الدكتور عادل النجدى، إن كلية التربية من أوائل الكليات على مستوى الجامعات المصرية في تطبيق نظام التصحيح الإلكتروني للامتحانات، وأن أكثر من 70% من الامتحانات يتم تصحيحها إلكترونيا؛ مؤكدا أن تدريب أعضاء هيئة التدريس بالكلية على التصحيح الإلكتروني يأتي في إطار ما تبذله الكلية من أجل تطوير العملية التعليمية والاستفادة من استخدام التكنولوجيا في أعمال الامتحانات والتصحيح الإلكتروني.

وأضاف الدكتور محمد مصطفى حمد أن استخدام التصحيح الإلكتروني للامتحانات يمنع وجود أخطاء أثناء التصحيح، مما يسهم فى إنجاز العمل مع ضمان الموضوعية في التصحيح وحصول كل طالب على الدرجة التي يستحقها، وقال إن الكلية تمتلك 7 أجهزة للتصحيح الإلكتروني موزعة على جميع كنترولات الكلية.