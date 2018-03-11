ورشة تدريبية فى اليوم العالمي للمياه بحضور 45 شاب من الدول المتوسطية







الاسكندرية- هناء أبو العز

تحتضن مصر هذا الأسبوع، 45 شاباً وفتاة من مختلف الدول المتوسطية، يجمعهم شغفهم للحد ومكافحة شح المياه في المنطقة، من خلال ورشة تدريبية بمناسبة اليوم العالمى للمياه، المنعقد فى مركز آنافورا - الإسكندرية فى الفترة من 11 إلى 15 من الشهر الجارى.

فاز 4 من الشباب وهم خلود العجارمة من الأراضى الفلسطينية وسعيدة بن حميا من الجزائر وستيفانو باسّو من إيطاليا والحبيب الأطرش من المغرب بمسابقة أبطال المياه فى البحر الأبيض المتوسط التى ينظمها مركز التكامل المتوسطي (CMI)، واختيار كل من خلود وسعيدة وستيفانو والحبيب من أصل 100 متسابق من 18 دولة متوسطية.

واختير شعار هذا الحدث #أبطال_المياه، لعكس حماس وعزم الشباب أن يمثلوا الحلّ إزاء تفاقم أزمة المياه في منطقة البحر الأبيض المتوسّط، كما يراد من هذا الشعار التأكيد مجدداً على ضرورة وأهمية إشراك وإدماج الشباب في جميع المجالات

و سيعرض الفائزون خلال هذه الورشة التدريبية التي ستدوم 4 أيام، مشاريعهم على أقرانهم ورفاقهم الشباب، وسيتبادل المشاركون الأفكار ونتائج الأبحاث وإمكانية إقامة مشاريع وإطلاق حملات مناصرة حول الحلول النهائية في سبيل الأمن المائي في المنطقة.

ستتيح هذه الورشة للمشاركين الشباب فرصة التعلّم والاستفادة من خبرات وتجارب بعضهم البعض، إضافة إلى الاختلاط بخبراء مياه دوليين سيشاركونهم الممارسات الحسنة والحلول المستقاة من الطبيعة في مجال الأمن المائي.

في السياق ذاته ، سوف يعزز هذا التدريب أواصر الترابط بين المشتركين الشباب ويضيف أعضاء جدد وأفكار جديدة لشبكة الشباب المتوسطي من أجل المياه (MedYWat) التي تأسست العام الماضي.

وتنظم هذه الورشة المقامة احتافاءاً باليوم العالمي للمياه كل من مركز التكامل المتوسطي (CMI) والمعهد السويدي في الاسكندرية ومجموعة البنك الدولي بدعم من التحالف الدولي المائي للمتوسّط (GWP-Med) ،ومعهد البحر المتوسّط للعلوم الزراعية (CIHEAM) ،وشبكة سويتش-مد (Switch-Med)، ومنتدى ريفولف واتر (Revolve Water) ، و برنامج الأمم المتحدة للمياه في اليوم العالمي للمياه UN World Water Day.

و تهدف هذه الورشة المتمحورة حول المياه و هي في الأساس مبادرة سنوية يرعاها مركز التكامل المتوسطي إلى رفع الوعي حول أبرز التحديات المائية في منطقة البحر الأبيض المتوسّط ،وذلك بجمع وحشد باحثين شباب في مجال المياه ، وروّاد أعمال ومشاريع ونشطاء وخبراء وعاملين إقليميين ودوليين بارزين متخصصين في مجال المياه. يسعى ال CMI وشركائه عن طريق هذه المبادرة إلى إعلاء وتعزيز صوت الشباب في الأجندة المائية المتوسطية.

تجدر الملاحظة أخيراً إلى أن جميع المشاركين الشباب في الورشة التدربية هم من المتسابقين في الدورة الثانية من مسابقة أبطال المياه في البحر الأبيض المتوسّط التي يرعاها وينظمها مركز التكامل المتوسطي، علماً أنه منذ إطلاق الدورة الأولى للمسابقة عام 2017، وصلت المركز أكثر من 200 طلب مشاركة من 18 دولة متوسّطية وتم تشبيك ما يزيد عن 100 مشارك و مشاركة من الشباب.

يسلّط اليوم العالمي للمياه الضوء سنوياً على أبرز التحديات والمشاكل المائية، ويضطلع الشباب بدور رئيسي فيما يتعلّق بالسعي لإحلال الأمن المائئ الإقليمي ورفع الوعي حول قضية المياه، بالفعل، فالشباب من كافة أقطار منطقة البحر الأبيض المتوسط وفي كامل أنحائها، يبتكرون في مجال المياه. لذا يجب الإعتراف بأفكارهم ومبادراتهم وتقديرها ونشرها وتطبيقها وتكرارها من أجل خلق مستقبل إقليمي أكثر أماناً للمياه واستقطاب شباب المغرب والمشرق الآخرين بشكل خاص. وأخيراً يمثل الابتكار في مجال المياه فرصة اقتصادية قيّمة بالنسبة للشباب ، قادرة على خلق العديد من الوظائف الخضراء.

وقال بيتر ويدروود في كلمته في الأفتتاح :" المياه لديها القدرة على أن تكون همزة الوصل بين المجال السياسي والقطاعات الاقتصادية والدول. المياه أيضاً هي عنصر رئيسي في شأن التكيف مع التغير المناخي ، حيث تصل بين النظام المناخي والمجتمع البشري والبيئة. "