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"نيويورك بوست": خطر إيران النووى لا يزال مستمرا

الأحد، 11 مارس 2018 06:23 م
"نيويورك بوست": خطر إيران النووى لا يزال مستمرا الرئيس الإيرانى حسن روحانى





نيويورك (أ ش أ)
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ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن الخطر الذى تشكله إيران بسبب برنامجها النووى لا يزال مستمرا، بل أن الاتفاق النووى بين القوى الدولية وطهران لم ينجح فى وقف تطوير الأخيرة للبرامج النووية أو حتى وقف تصميمها على البقاء داخل المعركة.

وأشارت الصحيفة فى افتتاحيتها ،المنشورة على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد ، إلى أن الأسبوع الماضى شهد عددًا من التطورات المهمة التى ألقت الضوء على التهديد لاستقرار العالم بسبب التطور الصاروخى لطهران، وهو الأمر الذى تجاهله الاتفاق النووى الذى تم التوصل إليه أثناء فترة إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما.

وأوضحت الصحيفة أن وكالة الاستخبارات الدفاعية فى وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" أبلغت لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ بأن إيران طورت بنجاح نظاما روسيا مضادا للطائرات، بما يمثل تطورا كبيرا فى القدرات لديها، وأن هذا الأمر يعنى أن إيران تمتلك حاليا "صاروخ أرض-جو طويل المدى يعمل بمرونة".

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب جعلت من كبح برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية شرطا أساسيا لاستمرار الاتفاق النووي، غير أن طهران لا تزال تصر على تحديها ووقوفها فى وجه العقوبات.

 

 


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