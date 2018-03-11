نيابة إمبابة تجرى معاينة تصويرية لواقعة مقتل سيدة عجوز







كتب سليم على

أجرت نيابة قسم إمبابة، معاينة تصويرية، لواقعة قتل عامل لسيدة عجوز لسرقتها، حيث كشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن المتهم استغل إقامة المجنى عليها بمفردها داخل شقتها وحاول سرقتها، ويوم الواقعة راقب المنزل وانتظر حتى تسود حالة الهدوء بالمنطقة التى تسكن بها المجنى عليها، فتسلل إلى شقتها إلا أنها شعرت به، فاضطر لكتم أنفاسها، والتخلص منها خشية افتضاح أمره، واستولى على مبلغ مالى ومشغولات ذهبية، ولاذ بالفرار.

وأشارت التحقيقات إلى أن قسم شرطة إمبابة، تلقى بلاغا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل، بعد انبعاث رائحة كريهة من شقتها، وانتقل المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليها "عجوز" صاحبة الشقة تقيم بمفردها، وتمكنت تحريات العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، من تحديد هوية المتهم والقبض عليه.