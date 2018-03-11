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نقابة النسيج تبدأ اليوم إطلاق قوافل طبية للعمال بالشركات من غزل المحلة

الأحد، 11 مارس 2018 07:00 ص
نقابة النسيج تبدأ اليوم إطلاق قوافل طبية للعمال بالشركات من غزل المحلة عمال الغزل والنسيج - أرشيفية





كتب محمود راغب
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تنظم النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج والملابس بالتنسيق مع ائتلاف حب الوطن، قوافل طبية عن طريق  الإدارة المركزية للطب العلاجى بوزارة الصحة لعلاج العاملين والمواطنين فى المدن والمحافظات الأكثر احتياجاً، والتى يوجد بها كثافة عمالية كبيرة وفى حاجه ماسة إلى مثل هذه الأمور والمتمثلة فى كل من مدينة المحلة الكبرى – مدينة السادات – مدينة شبرا الخيمة - مدينة حلوان – مدينة العاشر من رمضان وغيرهم .
 
وأكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة أن أولى هذه القوافل ستبدأ اليوم الأحد، وقد تم تجهيز مقر اللجنة النقابية للعاملين بشـركة مصـر للغزل والنسيج بالمحلة الكبـرى، لاستقبال المترددين للكشف.
 
وأضاف إن مثل هذه القوافل تعد إنجازا فى التنسيق المتواصل مع كافة الجهات لتخفيف المعاناة عن كاهل العاملين والمواطنين لتقديم خدمة علاجية مجانية فى كافة التخصصات.     
 
وأشار عبد الفتاح إبراهيم إلى أن الفترة الحالية تحتاج لتضافر كافة الجهود والمؤسسات سواء التنفيذية ممثلة فى الحكومة أو مؤسسات المجتمع المدنى من أجل مساعدة المواطنين على مواجهة أعباء المعيشة .
 
وقال عبد الفتاح إبراهيم، إن النقابة العامة للغزل والنسيج تعمل دائما على توفير كافة الخدمات للعمال فى قطاع النسيج بمختلف الشركات، موضحا إن القوافل الطبية سيتم تنظيمها ببقية الشركات تباعا من خلال التنسيق مع رؤساء اللجان النقابية بهذه الشركات. 
 
 
 
 

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