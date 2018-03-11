نقابة الكيماويات تنظم مؤتمر حاشد لدعم الرئيس السيسى بالأميرية غدا







تنظم النقابة العامة للعاملين بالكيماويات برئاسة المهندس عماد حمدى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى الحادية عشر صباح غد الإثنين مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى، فى الانتخابات القادمة.