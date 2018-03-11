video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 مارس 2018 02:00 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الكيماويات تنظم مؤتمر حاشد لدعم الرئيس السيسى بالأميرية غدا

الأحد، 11 مارس 2018 01:43 م
نقابة الكيماويات تنظم مؤتمر حاشد لدعم الرئيس السيسى بالأميرية غدا جبالى المراغى رئيس اتحاد عمال مصر





إضافة تعليق

تنظم النقابة العامة للعاملين بالكيماويات برئاسة المهندس عماد حمدى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى الحادية عشر صباح غد الإثنين مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى، فى الانتخابات القادمة.
 
المؤتمر يقام أمام مركز الطلائع ويشارك فيه جميع العاملين بشركات الأدوية والصناعات الكيماوية ويهدف إلى حشد الجماهير للانتخابات القادمة، ووجه عماد حمدى الدعوة للمشاركة فى المؤتمر القيادات العمالية برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جبالى المراغى: عمال مصر خلف الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية

انتخاب جبالى المراغى رئيسًا للجنة الحريات بمنظمة العمل العربية

مؤتمر حاشد لعمال حلوان لدعم الرئيس بحضور جبالى المراغى.. غدا

العاملين بالكيماويات

جبالى المراغى




لا تفوتك
فيديو.. بيان 15للقوات المسلحة: القضاء على 16 تكفيريا فى العملية سيناء2018

فيديو.. بيان 15للقوات المسلحة: القضاء على 16 تكفيريا فى العملية سيناء2018

سيدة تتبرع بذهب قيمته 260 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر للمساهمة بتنمية سيناء

سيدة تتبرع بذهب قيمته 260 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر للمساهمة بتنمية سيناء

خبراء ومطورون عقاريون يضعون روشتة للنهوض بالقطاع العقارى.. يكشفون أبرز التحديات وبينها ارتفاع أسعار الأراضى.. أمجد حسانين: السوق المصرى الأكثر ثراءً.. وهشام شكر: الشراكة أفضل الأنظمة لتنفيذ المشروعات العقارية

خبراء ومطورون عقاريون يضعون روشتة للنهوض بالقطاع العقارى.. يكشفون أبرز التحديات وبينها ارتفاع أسعار الأراضى.. أمجد حسانين: السوق المصرى الأكثر ثراءً.. وهشام شكر: الشراكة أفضل الأنظمة لتنفيذ المشروعات العقارية

مصانع "بير السلم" تنشر السموم بين المواطنين.. لحوم ودواجن وسناكس وحلوى الأطفال أبرز المنتجات الفاسدة.. استخدام أسماء شركات شهيرة فى الترويج.. أستاذ قانون: العقوبة غرامة 100 جنيه ويجب تحويلها إلى جناية

مصانع "بير السلم" تنشر السموم بين المواطنين.. لحوم ودواجن وسناكس وحلوى الأطفال أبرز المنتجات الفاسدة.. استخدام أسماء شركات شهيرة فى الترويج.. أستاذ قانون: العقوبة غرامة 100 جنيه ويجب تحويلها إلى جناية

تأهيل حسام غالى فى الأهلى.. ومعوض يقود مران الغائبين عن مباراة إنبى

تأهيل حسام غالى فى الأهلى.. ومعوض يقود مران الغائبين عن مباراة إنبى

جينيفر لوبيز بإطلالة ready to wear من مجموعة السعودى محمد اشى

جينيفر لوبيز بإطلالة ready to wear من مجموعة السعودى محمد اشى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة