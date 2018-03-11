نقابة الكيماويات تنظم مؤتمر حاشد لدعم الرئيس السيسى بالأميرية غدا

نقابة الكيماويات تنظم مؤتمر حاشد لدعم الرئيس السيسى بالأميرية غداالأحد، 11 مارس 2018 01:43 م
جبالى المراغى رئيس اتحاد عمال مصر
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تنظم النقابة العامة للعاملين بالكيماويات برئاسة المهندس عماد حمدى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى الحادية عشر صباح غد الإثنين مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى، فى الانتخابات القادمة.
المؤتمر يقام أمام مركز الطلائع ويشارك فيه جميع العاملين بشركات الأدوية والصناعات الكيماوية ويهدف إلى حشد الجماهير للانتخابات القادمة، ووجه عماد حمدى الدعوة للمشاركة فى المؤتمر القيادات العمالية برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
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