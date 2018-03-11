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ندب خبير من "الوطنية للإعلام" فى دعوى منع ظهور مرتضى منصور بالفضائيات

الأحد، 11 مارس 2018 07:21 م
ندب خبير من "الوطنية للإعلام" فى دعوى منع ظهور مرتضى منصور بالفضائيات مرتضى منصور





كتب أحمد عبد الهادى
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أمرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بندب خبير من الهيئة الوطنية للإعلام فى الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك السابق ممدوح عباس، والتى يطالب فيها بمنع ظهور أو استضافة أو قبول مداخلات هاتفية من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الحالى، قبل الفصل فى الدعوى.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 1283 لسنة 70 قضائية، كل من وزير الاستثمار، ورئيس هيئة الاستثمار، والممثلين القانونيين لقنوات الحياة والمحور والفراعين والقاهرة والناس والسى بى سى وصدى البلد.

وذكر عباس في دعواه، أن مرتضى منصور اعتاد الظهور فى القنوات الفضائية كضيف للتحاور في الكثير من البرامج وأنه فى تلك البرامج لا هم له سوى توجيه السباب له بدون وجه حق، ما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، حيث حرر عدد من المحاضر اتهمه فيها بالسب والقذف، وأقام الجنحة رقم "26133 لسنة 2014"جنح العجوزة .

 

 

 


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