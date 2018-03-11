نتنياهو يلتقى قادة الائتلاف الحاكم لمناقشة الأزمة السياسية







(أ ف ب)

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى، السبت، أن بنيامين نتانياهو سيلتقى قادة الاحزاب المشاركة فى الإئتلاف الحكومى الحاكم لمناقشة أزمة سياسية يمكن ان تؤدى إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

وسيعقد نتانياهو لقاء مع قادة حزبين متشددين مساء السبت تليه مباحثات مع الاعضاء الآخرين فى حكومته الائتلافية الاحد، ويشهد الائتلاف الحكومى خلافا كبيرا بشأن قانون ينص على اعفاء الشبان اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية.

وترفض الاحزاب اليهودية المتشددة الموافقة على موازنة البلاد ما لم يتم تعديل او الغاء مشروع قانون الخدمة العسكرية الذى يصر وزير الدفاع افيغدور ليبرمان على تمريره بدون تعديل.

وقد يواجه نتانياهو نفسه، الذى عاد من الولايات المتحدة الجمعة، اتهامات بالفساد قريبا فى قضيتين منفصلتين على الاقل، ويتهم معارضون نتانياهو بافتعال أزمة سياسية من اجل الدفع باتجاه انتخابات مبكرة، ما يعطيه مزيد من الوقت فى الحكم إذا قرر المدعى العام المضى قدما فى توجيه الاتهام له.