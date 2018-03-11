نائب رئيس جامعة السادات :نجاح إنتاج تقاوى البطاطس باستخدام تقنيات زراعة الأنسجة النباتية







المنوفية _ محمد فتحى

أجرى الدكتور حمدى عمارة نائب رئيس جامعة السادات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جولة بالجامعة تفقد خلالها معمل زراعة الأنسجة والصوب الملحقة بمعهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة ؛ وذلك للتنسيق مع فريق العمل الذى نجح فى إنتاج تقاوى البطاطس بإستخدام تقنيات زراعة الأنسجة النباتية ،بصحبة فريق عمل المشروع الدكتو إبراهيم عبدالمقصود أستاذ زراعة الأنسجة وعميد معهد الهندسة الوراثية سابقآ ، الدكتور أحمد نوير أستاذ ورئيس قسم البيوتكنولوجيا النباتية بالإضافة إلى بعض الباحثين .

وأكد عمارة فى بيان له أن فريق عمل المشروع نجح فى الحصول على الحجم الأمثل لتقاوى البطاطس والذى يتم إستيراده من أوروبا ، وأوضح بأن جامعة مدينة السادات تدعم وبقوة هذا المشروع لوضع مصر على خريطة منتجى التقاوى فى العالم والإستغناء عن الإستيراد وما يتبعه من تكاليف باهظة على الدولة

وأوضح الدكاور أبراهيم عبد المقصود أستاذ زرعة الانسجة والمشرف على المشروع أن إنتاج تقاوى البطاطس يعد فتح زراعى بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ويقضى على إحتكار قلة من مستوردى التقاوى منذ عقود حيث ارتفع سعر طن تقاوى البطاطس إلى 20 الف جنيه .

