نائب الرئيس الكوبى: الحكومة ستكون أكثر فاعلية







هافانا (أ ش أ)

صرح ميجيل دياز كانيل النائب الأول للرئيس الكوبى راؤول كاسترو والمسئول بالحزب الشيوعى بأن الحكومة القادمة للبلاد ستكون أكثر فاعلية، وذلك على هامش الانتخابات البرلمانية الكوبية التى بدأت اليوم الأحد، تمهيدا لإنهاء عصر كاسترو.

وقال كانيل المتوقع خلفه للرئيس كاسترو للصحفيين فى مدينة "سانتا كلارا"- حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - "إن الشعب سيشارك فى القرارات التى ستتخذها الحكومة".

وأضافت الشبكة أن كانيل أعرب عن أسفه تجاه تراجع العلاقات الأمريكية - الكوبية في ظل حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويذكر أنه من المتوقع أن يتولى كانيل، البالغ من العمر 57 عاما، حكم الجزيرة الكوبية الواقعة فى البحر الكاريبى فى 19 أبريل القادم ، خلفا لكاسترو البالغ من العمر 86 عاما والذى ظل يحكم البلاد 60 عاما.