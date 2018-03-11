ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعةالأحد، 11 مارس 2018 01:47 م
ميناء دمياط
دمياط عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة بينما غادر 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة ، بالإضافة إلى 13 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .
وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها مغادرة قطار محمل بـ 1287 طن قمح كما غادرت 99 سيارة نقل محملة بـ 4448 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 136849 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 34393 طنا .
كما شملت حركة الصادر من الميناء 2600 طن يوريا و 6860 طن فوسفات و 3700 طن رمل و 5000 طن سماد سائل و إعادة تصدير 2500 طن كسب فول صويا .
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