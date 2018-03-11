video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 مارس 2018 03:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الأحد، 11 مارس 2018 01:47 م
ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط





دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة بينما غادر 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة ، بالإضافة إلى 13 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول . 

وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها مغادرة  قطار محمل بـ 1287 طن قمح كما غادرت 99 سيارة نقل محملة بـ 4448 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 136849 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 34393 طنا .
 

كما شملت حركة الصادر من الميناء 2600 طن يوريا و 6860 طن فوسفات و 3700 طن رمل و 5000 طن سماد سائل و إعادة تصدير 2500 طن كسب فول صويا .
 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عاطل لاتجاره فى الأسلحة النارية بدمياط بحوزته 4 بنادق خرطوش

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

ميناء دمياط

الحاويات




لا تفوتك
فيديو.. بيان 15للقوات المسلحة: القضاء على 16 تكفيريا فى العملية سيناء2018

فيديو.. بيان 15للقوات المسلحة: القضاء على 16 تكفيريا فى العملية سيناء2018

سيدة تتبرع بذهب قيمته 260 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر للمساهمة بتنمية سيناء

سيدة تتبرع بذهب قيمته 260 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر للمساهمة بتنمية سيناء

خبراء ومطورون عقاريون يضعون روشتة للنهوض بالقطاع العقارى.. يكشفون أبرز التحديات وبينها ارتفاع أسعار الأراضى.. أمجد حسانين: السوق المصرى الأكثر ثراءً.. وهشام شكر: الشراكة أفضل الأنظمة لتنفيذ المشروعات العقارية

خبراء ومطورون عقاريون يضعون روشتة للنهوض بالقطاع العقارى.. يكشفون أبرز التحديات وبينها ارتفاع أسعار الأراضى.. أمجد حسانين: السوق المصرى الأكثر ثراءً.. وهشام شكر: الشراكة أفضل الأنظمة لتنفيذ المشروعات العقارية

مصانع "بير السلم" تنشر السموم بين المواطنين.. لحوم ودواجن وسناكس وحلوى الأطفال أبرز المنتجات الفاسدة.. استخدام أسماء شركات شهيرة فى الترويج.. أستاذ قانون: العقوبة غرامة 100 جنيه ويجب تحويلها إلى جناية

مصانع "بير السلم" تنشر السموم بين المواطنين.. لحوم ودواجن وسناكس وحلوى الأطفال أبرز المنتجات الفاسدة.. استخدام أسماء شركات شهيرة فى الترويج.. أستاذ قانون: العقوبة غرامة 100 جنيه ويجب تحويلها إلى جناية

تأهيل حسام غالى فى الأهلى.. ومعوض يقود مران الغائبين عن مباراة إنبى

تأهيل حسام غالى فى الأهلى.. ومعوض يقود مران الغائبين عن مباراة إنبى

جينيفر لوبيز بإطلالة ready to wear من مجموعة السعودى محمد اشى

جينيفر لوبيز بإطلالة ready to wear من مجموعة السعودى محمد اشى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة