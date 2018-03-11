ميجان ماركل لم تدعو أخيها لحضور حفل زفافها على الأمير هارى ..اعرف السبب







وكالات الأنباء

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن الممثلة الأمريكية ميجان ماركل، خطيبة الأمير هارى، لم توجه الدعوة لأخيها غير الشقيق توماس ماركل، لحضور حفل الزفاف الملكى، فى مايو المقبل، وذلك حسب ما نشرته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد.

ونقلت صحيفة "صنداى إكسبرس"، عن مصدر مقرب من ماركل، قوله، إن "توم، لم يتلق دعوة، أعتقد لأنه لا يمكنه إبقاء فمه مغلقا"، وكان المصدر يشير فيما يبدو إلى تصريحات سابقة لتوماس، الذى يشارك "ميجان"، الأب فقط، قال فيها إن الممثلة "تتنصل منه".

وأضاف المصدر، "إن توقف عن الحديث للإعلام فبالتأكيد "ميجان"، كانت ستتجه نحو دعوته، وأن هناك القليل من الناس يحبون التصريح بأشياء حتى يبقون فى دائرة الضوء"، والشهر الماضى، وصف توماس، ميجان، بـ"القاسية"، بعد أن زعم إنكارها له، وقال فى تصريحات لمجلة "إنتاتش"، "هى قالت إنها عائلة بعيدة، وأنا لا أعرف هؤلاء الناس"، كما اعتبر توماس أن تصريح ميجان، "صفعة على وجهه"، رغم اعترافه بأنها لم يتواصل معها منذ انتقلت إلى تورنتو فى كندا عام 2011.