مياه القناه تستعد لمواجهة الصيف بتطهير شبكات بالقنطرة غرب وشرق







الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد المهندس أحمد عزب رئيس شركة مياه القناه، أنة تم البدء فى حمله تطهير موسعه وشامله لمنطقه القنطرة غرب ومنطقه أبوخليفه، بإشراف المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيلية، والمهندس محمد ماضي مدير المنطقه حيث تم تطهير المطابق الرئيسية بمدينه القنطرة وأبوخليفه، وتتبعها عمليه ملس وتطهير للخطوط الرئيسية.

وأشار عزب فى بيان له اليوم، إلى أنة تم إعداد خطه عمل شامله بفريق عمل ضم سائقي سيارات النافوري، والكباش وعمال الصرف ومديري الشبكات ومدير المتابعه بالمنطقة، مع عدم التأثير علي عمليه الصرف الصحي ومراعاة ساعات الذروة، ومن والمنتظر أن تستمر اسبوع.

ومن جانب آخر قام م وليد عثمان مدير منطقة القنطرة شرق ونائب مدير المنطقة للصرف الصحى، بالتعامل مع مشكلة صرف بعزبة الغطوس بالقنطرة شرق، بناء على بلاغ من أحد المواطنين بوجود طفح صرف صحي داخل منزلة، بسبب كتم غرفة التفتيش الخاصة بالمنزل، وتم على الفور تطهير الشبكه وحل المشكلة، كما تم التوجة الى شارع البنك القديم لوجود طفح صرف صحى من غرفة التفتيش، وإنهاء المشكلة بتطهير الوصلة المتجهة للخط الرئيسى، وتكثيف أعمال المتابعة على المحطات ومتابعة محطة الصرف الصحى 2 الغطوس، والمحطة الصرف الصحى الرئيسية بالآثار، ومحطة الصرف الصحى 3 بالقنطرة شرق القديمة، لتفقد سير العمل وحل اى مشاكل تواجهها