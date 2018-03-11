video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 مارس 2018 07:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 11/3/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأحد، 11 مارس 2018 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 11/3/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية مسجد - أرشيفية





كتب محمود راغب
إضافة تعليق

فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد ، فى عدد من محافظات مصر وبعض العواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
 
 
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد  فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 

 مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

الفجر 4:45  ص
 
الظهر 12:06 ص
 
العصر 3:28
 
المغرب 6:01
 
العشاء 7:17

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

 

الفجر 4:49 ص
 
الظهر 12:11
 
العصر 3:33
 
المغرب 6:05 م
 
العشاء 7:23 م
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

 

الفجر 4:49
 
الظهر 12:02 م
 
العصر 3:24 م
 
المغرب 57: 5 م
 
العشاء 7:14 م
 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

 

الفجر 4:34 ص
 
الظهر 11:54
 
العصر 3:17 م
 
المغرب 5:50 م
 
العشاء 7:04 م
 

 مواقيت الصلاة فى أسوان

 

الفجر 4:41 ص
 
الظهر 12:00 ص
 
العصر 3:23 م
 
المغرب 5:57 م
 
العشاء 7:10
 
 

 ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
 
مكة
 
الفجر 5:14 ص
 
الظهر 12:32 م
 
العصر 3:55 م
 
المغرب 6:32 م
 
العشاء 7:41 م
 
 
 
المدينة المنورة
 
الفجر 5:13 ص
 
الظهر 12:32 م
 
العصر 3:55 م
 
المغرب 6:32 م
 
العشاء 7:42 م
 
 
 
الرياض
 
الفجر 4:45 ص
 
الظهر 12:04 ص
 
العصر 3:27 م
 
المغرب 7:04 م 
 
العشاء 7:14 م
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
 
الفجر 4:30
 
الظهر 11:51 م
 
العصر 3:13 م
 
المغرب 5:48
 
العشاء 7:02 م
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
 
الفجر 5:15 ص
 
الظهر 12:33 م
 
العصر 3:57 م
 
المغرب 6:30 م
 
العشاء 7:43 م
 
 
 مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
 
الفجر 5:15 ص
 
الظهر 12:38 م
 
العصر 3:59 م
 
المغرب 6:32 م 
 
العشاء 7:52
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت
 
الفجر 4:38 ص
 
الظهر 11:59 ص
 
العصر 3:22 م
 
المغرب 5:54 م
 
العشاء 7:10 م
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على آراء الفقهاء فى حكم الالتفات فى الصلاة وصحتها

مواقيت الصلاة اليوم السبت 10/3/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر




لا تفوتك
"القوى العاملة" تبدأ اليوم قبول طلبات 211 فرصة عمل برواتب 4 آلاف جنيه

"القوى العاملة" تبدأ اليوم قبول طلبات 211 فرصة عمل برواتب 4 آلاف جنيه

"الوطنية للصحافة": لم نرصد أى تجاوزات حتى الآن فى تغطية الدعاية الانتخابية

"الوطنية للصحافة": لم نرصد أى تجاوزات حتى الآن فى تغطية الدعاية الانتخابية

فيديو.. مرتضى منصور لـ"أحمد موسى": أنا مش حرامى.. وأشرف واحد فى مصر

فيديو.. مرتضى منصور لـ"أحمد موسى": أنا مش حرامى.. وأشرف واحد فى مصر

ياسر برهامى:مقاطعو الانتخابات يضعون أنفسهم فى صف الأعداء

ياسر برهامى:مقاطعو الانتخابات يضعون أنفسهم فى صف الأعداء

تغريدة"تركى آل الشيخ" تكشف فضائح حمد بن جاسم وتنظيم الحمدين.. رئيس هيئة الرياضة السعودية يصف بن جاسم بـ"المتوشح فى عباءة الحكمة والسياسة".. ومعلقون على السوشيال ميديا: أخر ورقة يرمى بها التنظيم الإرهابى

تغريدة"تركى آل الشيخ" تكشف فضائح حمد بن جاسم وتنظيم الحمدين.. رئيس هيئة الرياضة السعودية يصف بن جاسم بـ"المتوشح فى عباءة الحكمة والسياسة".. ومعلقون على السوشيال ميديا: أخر ورقة يرمى بها التنظيم الإرهابى

لقاء السحاب بين ترامب وكيم جونج أون بعد وساطة سيول.. رؤساء العالم يصفونها بالتاريخية.. فرنسا: لابد من حوار صارم لكوريا الشمالية.. الصين: نطالب بالحوار فى أسرع وقت.. بلجيكا: متفائلون بنزع السلاح النووى

لقاء السحاب بين ترامب وكيم جونج أون بعد وساطة سيول.. رؤساء العالم يصفونها بالتاريخية.. فرنسا: لابد من حوار صارم لكوريا الشمالية.. الصين: نطالب بالحوار فى أسرع وقت.. بلجيكا: متفائلون بنزع السلاح النووى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة