منظمة أمريكية: محطة الفضاء الصينية ستسقط جنوب ولاية ميشيجان الأمريكية







لندن أ ش أ

كشفت منظمة الأبحاث الفضائية الأمريكية (أيروسبيس كوربوريشن) أن أجزاء من جنوب ولاية ميشيجان الأمريكية من بين المناطق التى يُحتمل على نحو كبير أن يسقط عليها حطام محطة الفضاء الصينية (تيانجونغ-1).

وذكرت صحيفة (ديلى ميل) البريطانية ـ على موقعها الالكترونى اليوم الأحد ـ أنه تم تحديد شمال الصين ووسط إيطاليا وشمال أسبانيا والشرق الأوسط ونيوزيلندا وتسمانيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا الجنوبية والولايات الشمالية فى الولايات المتحدة باعتبارها المناطق ذات فرص عالية للتعرض للحطام المتساقط.

وأشارت بعض التقارير إلى أن محطة الفضاء الصينية ، التى يبلُغ وزنها نحو 5ر8 طن ، محملة ببعض المواد الكيميائية، ومنها الهيدرازين الخطير.

ومن المفترض أن تحترق معظم أجزاء محطة الفضاء الصينية أثناء رحلة دخولها للغلاف الجوى ، لكن من المتوقع أن يبقى حوالى 10 إلى 40 فى المئة منها.

وكانت الصين قد أصدرت بيانا رسميا فى 14 سبتمبر 2016 تتوقع فيه أن محطة الفضاء (تيانجونغ-1) ستدخل إلى الغلاف الجوى فى النصف الأخير من عام 2017.