منح وسام سربرنيتشا لزعيم صرب البوسنة يغضب عائلات ضحايا مذبحة المدينة

منح وسام سربرنيتشا لزعيم صرب البوسنة يغضب عائلات ضحايا مذبحة المدينةالأحد، 11 مارس 2018 11:36 م
شرطة البوسنة
ساراييفو (أ ف ب)
إضافة تعليق
اغضبت سلطات مدينة سربرنيتشا البوسنية، أقارب ضحايا مذبحة مروعة حصلت فى المدينة بمنحها أعلى وسام محلى الأحد لزعيم صرب البوسنة، على ما أورد الإعلام المحلي.
ومنحت بلدية المدينة بقيادة حاكمها الصربى ملادن غروجيستش جائزة التميز، اللوحة الذهبية لسربرنيتشا، لميلوراد دوديك رئيس كيان صرب البوسنة، حسب ما افادت محطة "ان وان" التلفزيونية.
ورفض دوديك وصف مذبحة سربرنيتشا بحق مسلمى البوسنة فى العام 1995 بالإبادة الجماعية. وحكم على راتكو ملاديتش القائد الصربى المسؤول عن المذبحة بالسجن المؤبد لادانته بالابادة الجماعية وجرائم حرب أخرى.
وقتلت قوات صرب البوسنة قرابة 8 آلاف من رجال واطفال مسلمى البوسنة فى مذبحة سربرنيتشا، أسوأ الفظائع المرتكبة فى اوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية فى العام 1945.
إضافة تعليق
رئاسة الجمهورية "تفضح النصابين".. سيدة تدّعى شغل منصب مندوبة باسم المؤسسة لتحقيق امتيازات.. السفير بسام راضى: داليا التهامى لا تنتمى للرئاسة ولدينا قنوات رسمية للتواصل.. المتحدث يؤكد: الرئيس حذر من الاستثناءات
بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج وحظر الدعاية الأربعاء.. الهيئة الوطنية تربط 180 تابلت بشبكتها لمتابعة التصويت بدول العالم.. وتنتهى من توزيع الناخبين.. وترسل بطاقة الاقتراع للبعثات الدبلوماسية خلال يومين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة