منح وسام سربرنيتشا لزعيم صرب البوسنة يغضب عائلات ضحايا مذبحة المدينة







ساراييفو (أ ف ب)

اغضبت سلطات مدينة سربرنيتشا البوسنية، أقارب ضحايا مذبحة مروعة حصلت فى المدينة بمنحها أعلى وسام محلى الأحد لزعيم صرب البوسنة، على ما أورد الإعلام المحلي.

ومنحت بلدية المدينة بقيادة حاكمها الصربى ملادن غروجيستش جائزة التميز، اللوحة الذهبية لسربرنيتشا، لميلوراد دوديك رئيس كيان صرب البوسنة، حسب ما افادت محطة "ان وان" التلفزيونية.

ورفض دوديك وصف مذبحة سربرنيتشا بحق مسلمى البوسنة فى العام 1995 بالإبادة الجماعية. وحكم على راتكو ملاديتش القائد الصربى المسؤول عن المذبحة بالسجن المؤبد لادانته بالابادة الجماعية وجرائم حرب أخرى.

وقتلت قوات صرب البوسنة قرابة 8 آلاف من رجال واطفال مسلمى البوسنة فى مذبحة سربرنيتشا، أسوأ الفظائع المرتكبة فى اوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية فى العام 1945.