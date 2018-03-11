مكرم محمد أحمد يوقع برتوكول تعاون مع أكاديمية ناصر العسكريةالأحد، 11 مارس 2018 11:35 م
مكرم محمد أحمد يوقع برتوكول تعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية
كتب محمد السيد
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وقع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برتوكول تعاون مع أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية بحضور الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، واللواء صفوت الديب، مدير الاكاديمية، وصالح الصالحى، عضو المجلس، وأحمد سليم الأمين العام للمجلس.
كان الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أعلن عن تنظيم دورات تدريبية لكل من تخطى منصب "رئيس قسم" عن الأمن القومى، مضيفا أنه تم الاتفاق مع كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأكاديمية ناصر العسكرية بشأن تلك الدورات.
وأضاف مكرم محمد أحمد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيتحمل تكاليف الدورات، مشددا على ضرورة أن يحصل كل من تخطى منصب رئيس القسم على دورة عن الإعلام والأمن القومي.
ولفت الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن المجلس سينظم دورات تدريبية بالتعاون مع البنك المركزى عقب انتهاء الدورات التى يتم تنظيمها مع البورصة المصرية.
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