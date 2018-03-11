مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين إثر سقوط قذيفة على جرمانا بريف دمشق

مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين إثر سقوط قذيفة على جرمانا بريف دمشقالأحد، 11 مارس 2018 03:26 م
سوريا - أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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أعلن التلفزيون الرسمى السورى اليوم الأحد، مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين جراء سقوط قذيفة على حافلة ركاب فى مدينة جرمانا بريف العاصمة دمشق.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصدر سورى قوله "إن الاعتداء شنه تنظيمات إرهابية، وتضمن سقوط قذيفة على الأحياء السكنية في مدينة جرمانا في ريف دمشق".
وكان مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق قد أفاد أمس بسقوط 14 قذيفة أطلقتها التنظيمات الإرهابية فى الغوطة الشرقية بمحيط ضاحية الأسد السكنية في حرستا مخلفة أضرارا مادية.
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