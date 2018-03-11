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مقتل 30 مسلحا من الحوثيين فى مديرية رازح بمحافظة صعدة اليمنية

الأحد، 11 مارس 2018 01:02 ص
مقتل 30 مسلحا من الحوثيين فى مديرية رازح بمحافظة صعدة اليمنية جانب من العنف فى اليمن _صورة أرشيفية





عدن أ ش أ
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كشف أركان حرب اللواء السابع حرس حدود فى الجيش اليمنى العقيد حمود هشام، أن أكثر من 30 مسلحا من الحوثيين لقوا مصرعهم خلال اليومين الأخيرين فى جبل القد ومركز مديرية رازح فى محافظة صعدة إثر غارات لطيران التحالف استهدفت تعزيزات ومقر عمليات مليشيا الحوثي.

وقال هشام، فى تصريح خاص لقناة العربية الإخبارية الليلة ، إن العملية العسكرية ضد عناصر الحوثى فى هذه المنطقة لا تزال مستمرة ضد المليشيات حتى تطهير المديرية منها رغم استماتة عناصرها فى الدفاع عنها حيث دفعت بالمئات منهم لمحاولة ايقاف تقدم قوات الجيش".

وأضاف أن الجيش اليمنى تمكن من السيطرة على مناطق الازهور والحجلا وقرية بنى معين والحنكه وقلة فراس، مشيرا إلى أن قوات الجيش باتت على مشارف مركز مديرية رازح وسط تهاوى لمواقع المليشيات.

وقد تمكن الجيش اليمنى من تحرير مساحات واسعة فى مديرية رازح شمال غرب محافظة صعدة بعد معارك عنيفة ضد المليشيات الحوثية.

 


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