مقتل 2 وإصابة 4 آخرين على الأقل فى اشتباك بين مسلحين وجنود أفغان شرق أفغانستان







كابول (أ ش أ)

أفاد المكتب الإعلامى التابع لإقليم لغمان الأفغانى بأن 6 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيبوا خلال اشتباك وقع بين القوات المسلحة الأفغانية ومسلحين مناهضين للحكومة بإقليم لغمان شرق أفغانستان.

وذكر المكتب الإعلامى - فى بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، أنه تم قتل قيادى من بين المسلحين يدعى زبير جراء الاشتباك، بينما أصيب 4 مسلحون آخرون، مشيرا إلى أن الاشتباك وقع حوالى الساعة السادسة صباحا (بالتوقيت المحلى لأفغانستان) أمس السبت بالقرب من منطقة ألينجار.

ومن ناحية أخرى، قال مسئولون محليون "إن فردا من قوات الأمن الأفغانية أصيب فى الاشتباك، موضحين أن المسلحين الذين قتلوا وأصيبوا خلال الاشتباك لديهم صلات بقيادي يدعى رحمة الله وآخر يدعى يسير كانا قد تورطا في أنشطة إرهابية كبيرة فى منطقة ألينجار".

وفي المقابل، لم تعلق أى من الجماعات المسلحة بأفغانستان، ومن بينها حركة طالبان، على الحادث.