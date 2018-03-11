مقتل 16 حوثيا بينهم قيادى فى معارك شمال مديرية نهم شرق صنعاء







عدن أ ش أ

لقى 16 حوثيا منهم قيادى مصرعهم، خلال اشتباكات مع قوات الجيش اليمنى شمالى مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وذكرت قناة سكاى نيوز بالعربية الليلة، أن القوات الحكومية تمكنت من تحرير عدد من التباب المطلة على الخط الترابى القادم من الجوف باتجاه مديرية نهم.

وتأتى أهمية تحرير هذه المواقع فى أنها تقطع خط إمداد المليشيات الحوثية المتواجدة غرب منطقة ضبوعة، وقطع الطريق أمام محاولاتهم التسلل إلى مواقع الجيش.

وكان الجيش اليمنى قد أعلن نجاح قواته فى تحرير جبال الأدمغ الواقعة ضمن سلسلة يام ‏الجبلية التى تطل على الطريق الرابط مع محافظة الجوف وذلك عقب ‏معارك عنيفة شنها ضد المليشيا الحوثية شمالى مديرية ‏نهم التابعة لمحافظة صنعاء.