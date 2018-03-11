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مقتل وإصابة 7 من الحشد الشعبى إثر تفجير عبوة ناسفة بمحافظة كركوك العراقية

الأحد، 11 مارس 2018 05:00 ص
مقتل وإصابة 7 من الحشد الشعبى إثر تفجير عبوة ناسفة بمحافظة كركوك العراقية جانب من العنف فى العراق _صورة أرشيفية





بغداد أ ش أ
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أعلن مصدر أمنى عراقى فى محافظة كركوك، مقتل وإصابة 7 من عناصر الحشد الشعبى إثر تفجير عبوة ناسفة استهدفت دورية للحشد جنوب غربى المحافظة.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية، السبت، عن المصدر قوله "إن عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم أثناء مرور دورية للحشد الشعبى فى قرية (النجاتية) التابعة لقضاء الحويجة؛ ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الحشد وإصابة 6 آخرين".. مضيفا أنه تم نقل جثة القتيل إلى الطب الشرعي، والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وكان مصدر أمنى بالشرطة العراقية قد أعلن إصابة 3 أشخاص بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة غربى بغداد، إذ تشهد أطراف العاصمة العراقية بشكل شبه يومى انفجار عبوات ناسفة تتسبب فى مقتل وإصابة عناصر من القوات الأمنية ومدنيين.

 


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