مقتل وإصابة 7 من الحشد الشعبى إثر تفجير عبوة ناسفة بمحافظة كركوك العراقية

مقتل وإصابة 7 من الحشد الشعبى إثر تفجير عبوة ناسفة بمحافظة كركوك العراقيةالأحد، 11 مارس 2018 05:00 ص
جانب من العنف فى العراق _صورة أرشيفية
بغداد أ ش أ
إضافة تعليق
أعلن مصدر أمنى عراقى فى محافظة كركوك، مقتل وإصابة 7 من عناصر الحشد الشعبى إثر تفجير عبوة ناسفة استهدفت دورية للحشد جنوب غربى المحافظة.
ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية، السبت، عن المصدر قوله "إن عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم أثناء مرور دورية للحشد الشعبى فى قرية (النجاتية) التابعة لقضاء الحويجة؛ ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الحشد وإصابة 6 آخرين".. مضيفا أنه تم نقل جثة القتيل إلى الطب الشرعي، والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.
وكان مصدر أمنى بالشرطة العراقية قد أعلن إصابة 3 أشخاص بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة غربى بغداد، إذ تشهد أطراف العاصمة العراقية بشكل شبه يومى انفجار عبوات ناسفة تتسبب فى مقتل وإصابة عناصر من القوات الأمنية ومدنيين.
إضافة تعليق
تغريدة"تركى آل الشيخ" تكشف فضائح حمد بن جاسم وتنظيم الحمدين.. رئيس هيئة الرياضة السعودية يصف بن جاسم بـ"المتوشح فى عباءة الحكمة والسياسة".. ومعلقون على السوشيال ميديا: أخر ورقة يرمى بها التنظيم الإرهابى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة