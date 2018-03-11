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مقتل وإصابة 4 أشخاص فى انفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبى جنوبى بغداد

الأحد، 11 مارس 2018 12:29 م
مقتل وإصابة 4 أشخاص فى انفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبى جنوبى بغداد انفجار فى بغداد ـ صورة أرشيفية





بغداد (أ ش أ)
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لقى مدنى مصرعه وأصيب 3 آخرون، اليوم الأحد، جراء انفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبى جنوبى بغداد.

وقال مصدر فى الشرطة العراقية - فى تصريحات لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق قرب سوق شعبى بمنطقة "اليوسفية" جنوبى بغداد انفجرت، اليوم، ما أسفر عن مقتل مدنى وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".

وأضاف المصدر "أن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب وجثمان القتيل إلى دائرة الطب الشرعى".

وكانت العاصمة العراقية بغداد قد شهدت فى وقت سابق اليوم تحرير مختطفة من منطقة الزعفرانية جنوب شرقى بغداد واعتقال خاطفها فى منطقة باب الشيخ وسط العاصمة.

 


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