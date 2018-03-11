مقتل عشرات الحوثيين بينهم قيادى فى غارات غربى اليمن







عدن أ ش أ

لقى العشرات من عناصر ميليشيات الحوثى، مصرعهم بينهم قيادى فى غارات شنتها طائرات تحالف دعم الشرعية اليمنية، على مواقع وتجمعات لهذه العناصر فى الساحل الغربى لليمن.

وأوضحت مصادر عسكرية يمنية، طبقا لقناة العربية الأخبارية اليوم الأحد، أن الغارات تركزت فى مناطق جنوب الحديدة وتحديدا فى مديريات المنصورية وبيت الفقيه وزبيد والتحيتا والجراحي، وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات منهم القيادى الميدانى الحوثى على بن على محسن المطرى نجل خطيب جامع الصالح وسابقا جامع الرئاسة فى عهد الرئيس السابق على عبدالله صالح حيث قتل بغارة مع عدد كبير من عناصر الميليشيات فى إحدى مزارع مديرية الجراحي.

وأشارت إلى أن المطرى كان يقود مجموعة من المجندين الجدد من أبناء مديرية بنى مطر بمحافظة صنعاء ضمن تعزيزات لميليشيات الحوثى إلى الساحل الغربي، فيما أسفرت الغارات عن تدمير عشرات الآليات والمركبات العسكرية التابعة للميليشيات فى مديريتى بيت الفقيه والتحيتا.

كانت ميليشيات الحوثى فى اليمن قد أقرت أمس - حسب القناة - بمقتل 3 من قياداتها الميدانيين فى غارات لطيران التحالف العربى الذى تقوده السعودية.