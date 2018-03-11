مطار القاهرة يُستقبل 17 فوجاً سياحياً لزيارة المعالم السياحية والأثرية

مطار القاهرة يُستقبل 17 فوجاً سياحياً لزيارة المعالم السياحية والأثريةالأحد، 11 مارس 2018 02:54 ص
مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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استقبل مطار القاهرة الدولى، 17 فوجًا سياحيًا من جنسيات مختلفة، فى زيارة تستغرق أيام، لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات.
وأفاد مصدر بالمطار، أن المجموعات السياحية وصلت على متن رحلات دولية قادمة من العواصم العربية والأسيوية ودول أوربا، ضمت 752 سائحًا. وأضاف المصدر، أنه تم إنهاء إجراءات وصولهم بمعرفة وإشراف إدارة شرطة السياحة بالمطار.
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