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"مصر 2030" موضوع المؤتمر الثانى للمبادرات الطلابية بجامعة المنصورة اليوم

الأحد، 11 مارس 2018 04:00 ص
"مصر 2030" موضوع المؤتمر الثانى للمبادرات الطلابية بجامعة المنصورة اليوم ندوة - صورة أرشيفية





الدقهلية شريف الديب
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تعقد جامعة المنصورة عدد من الندوات والحلقات النقاشية حول خلال فعاليات مؤتمر المبادرات الثانى بعنوان: "التنمية المستدامة مصر 2030"، والتى تعقد خلال الفترة من 11-13 مارس 2018، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، وتنظيم أ.د محمد الدسوقى، الدكتور أحمد العدل مقررا المؤتمر.

 

يأتى تنظيم المؤتمر فى إطار دعم الشباب ليكونوا قادرين على المبادرة وحل المشكلات التى تواجه المجتمع واتخاذ القرارات من خلال رؤية مصر 2030.

 

يهدف المؤتمر إلى التوعية بفكر وأهداف التنمية المستدامة طبقا لأجندة الدول الأعضاء للأمم المتحدة عام 2015، إشراك شباب الجامعات المصرية فى تحقيق رؤية مصر2030، تشجيع الشباب على التفكير والإبداع والمبادرة بإيجاد حلول لمشكلات المجتمع دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجتها الخاصة، العمل كحلقة وصل بين الشباب أصحاب المبادرات والمؤسسات المعنية.

 

تشمل مجالات المبادرات العدالة الاجتماعية ، الاقتصادى ، التكنولوجى و الطاقة و البحث العلمى، الثقافة و مواجهة التطرف ، التعليمى ، البيئى والصحى ، الثقافية و كفاءة المؤسسات الحكومية ، مجال الابتكار و ريادة الأعمال.

يشارك فى المبادرات طلاب من 20 جامعة مصرية: المنصورة ، بورسعيد ، الفيوم ، طنطا ، دمنهور ، سوهاج ، كفر الشيخ ، المنوفية ، المنيا ، حلوان ، دمياط ، أسوان ، أسيوط ، السادات ، قناة السويس، ومن الجامعات الخاصة جامعة النهضة ، معهد مصر العالى للهندسة والتكنولوجيا.

كما يعقد على هامش المؤتمر العديد من الندوات: ندوة بعنوان: "التنمية المستدامة مصر2030، ندوة بعنوان: "دور الثقافة فى بناء السلام وخلق مجتمعات قوية"، اليوم الثالث الثلاثاء الموافق 13/3/2018، ندوة بعنوان: "دور المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية المستدامة مصر 2030".

يحاضر خلالها نخبة من العلماء والمتخصصين فى مجالات التنمية والشخصيات العامة.

ويتضمن جدول الندوات ندوة بعنوان: "التنمية المستدامة مصر2030 يحاضر خلالها الدكتور حسين أباظة نائب وزير التخطيط ورئيس فريق عمل التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والدكتور صلاح عرفة محمد عرفة الجامعة الأمريكية – رئيس مجلس التنمية المستدامة بمجلس علماء مصر، والدكتور ريهام باهى أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور على عونى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، والدكتور فرح شاش رئيس مجلس إدارة مؤسسة خريطة تحرش.

 


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