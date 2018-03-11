"مصر للطيران" تكرم طاقم رحلة مسقط لحسن تصرفهم فى محاولة اقتحام الكابينة

"مصر للطيران" تكرم طاقم رحلة مسقط لحسن تصرفهم فى محاولة اقتحام الكابينةالأحد، 11 مارس 2018 06:35 م
طائرة مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل
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كرم الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، اليوم الأحد، طاقم رحلة مسقط التى تعرضت لمحاولة اقتحام كابينة القيادة يوم الثلاثاء الماضى، لأدائهم المتميز وحسن تصرفهم خلال الرحلة.
كانت رحلة مصر للطيران رقم MS931 القادمة من مسقط بسلطنة عمان، بطائرة من طراز بوينج 737/800 على متنها 78 راكبا، قد تعرضت لمحاولة اقتحام كابينة القيادة من قبل أحد الركاب القادمين على متن الرحلة بعد إقلاعها بنصف الساعة، واضطر طاقم الطائرة للتعامل بشكل أمنى للحفاظ على سلامة الركاب والطائرة، فعاد مرة أخرى لمطار مسقط لتسليم الراكب للسلطات العمانية، حفاظا على الرحلة، وفور إبلاغ السلطات العمانية بالواقعة تواجد أفراد الأمن فى انتظار هبوط الطائرة، وألقوا القبض على الراكب واتخذوا الإجراءات القانونية ضده.
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