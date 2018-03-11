مصر للطيران تسير رحلات العمرة بدءا من الأحد







كتب هانى عثمان

أنهت الشركة الوطنية مصر للطيران، استعدادتها الخاصة لنقل المعتمرين للأراضى المقدسة فى المملكة العربية السعودية حيث من المقرر أن تقلع أول رحلة للشركة لنقل المعتمرين الأحد المقبل.

وأوضحت مصادر بالشركة، أن أسطول الشركة جاهز لنقل المعتمرين، وتم الانتهاء من كل الاستعدادات لراحة ضيوف الرحمن.

وانتهت شركة ميناء القاهرة الجوى من كافة الإستعدادات لإستقبال موسم العمرة، من صيانة أجهزة وتطوير أنظمة الإضاءة بالصالات.