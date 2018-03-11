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مصرع مواطن فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة فى بسيون بالغربية

الأحد، 11 مارس 2018 06:56 م
مصرع مواطن فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة فى بسيون بالغربية جثه - أرشيفية





الغربية - أحمد زيادة
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لقى المواطن محمد عبد التواب 33 سنة، مصرعه، فى حادث تصادم دراجة نارية خاصته بسيارة، يقودها "رضا م".

كان العميد محمود كشك مأمور مركز بسيون بمحافظة الغربية، قد تلقى بلاغا يفيد بوصول محمد عبد التواب العطار 33 سنة إلى مستشفى بسيون المركزى جثة هامدة وتم نقله إلى مشرحة المستشفى، كما تم تحرير محضر رقم 5121 وتم العرض على النيابة.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على النيابة التى صرحت بدفن الجثة.

 


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