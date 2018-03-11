مصرع مواطن فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة فى بسيون بالغربية

مصرع مواطن فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة فى بسيون بالغربيةالأحد، 11 مارس 2018 06:56 م
جثه - أرشيفية
الغربية - أحمد زيادة
إضافة تعليق
لقى المواطن محمد عبد التواب 33 سنة، مصرعه، فى حادث تصادم دراجة نارية خاصته بسيارة، يقودها "رضا م".
كان العميد محمود كشك مأمور مركز بسيون بمحافظة الغربية، قد تلقى بلاغا يفيد بوصول محمد عبد التواب العطار 33 سنة إلى مستشفى بسيون المركزى جثة هامدة وتم نقله إلى مشرحة المستشفى، كما تم تحرير محضر رقم 5121 وتم العرض على النيابة.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على النيابة التى صرحت بدفن الجثة.
إضافة تعليق
رئاسة الجمهورية "تفضح النصابين".. سيدة تدّعى شغل منصب مندوبة باسم المؤسسة لتحقيق امتيازات.. السفير بسام راضى: داليا التهامى لا تنتمى للرئاسة ولدينا قنوات رسمية للتواصل.. المتحدث يؤكد: الرئيس حذر من الاستثناءات
بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج وحظر الدعاية الأربعاء.. الهيئة الوطنية تربط 180 تابلت بشبكتها لمتابعة التصويت بدول العالم.. وتنتهى من توزيع الناخبين.. وترسل بطاقة الاقتراع للبعثات الدبلوماسية خلال يومين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة