مصرع عروسين صعقا بالكهرباء داخل حمام منزلهما بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقى عروسان مصرعها صعقا بالتيار الكهربائى، داخل منزلها، كما لفظ عروس أخرى أنفاسها الأخيرة بأزمة قلبية.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارا من العقيد يسرى قنديل، مأمور مركز شرطه العدوة، بمصرع محمد . ع . ح " 29 سنة " وزوجته علا . ر . م " 17 سنة " مقيمان بمدينة العدوة، متأثرين بصعق تيار كهربائى داخل حمام منزلهما عقب زوجهما بثلاثة أيام .

كم لفظت دميانة .و . ف " 20 سنة " مقيمة بقرية صفانية بمركز العدوة، أنفاسها الأخيرة نتيجة أزمة قلبية، قبل زواجها بيومين .

تحرر محضرين بالواقعتين، وكشف تقرير الدكتور خلف رياض، مفتش الصحة، وتحريات الرائد احم درويش، رئيس المباحث عدم وجود شبهة جنائية، فقررت النيابة التصريح بدفن جثامين المتوفيين.