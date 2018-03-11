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مصرع طفل صدمته سيارة نقل أثناء لعبه الكرة أمام منزله فى حلوان

الأحد، 11 مارس 2018 02:35 م
مصرع طفل صدمته سيارة نقل أثناء لعبه الكرة أمام منزله فى حلوان سيارة إسعاف - أرشيفية





كتب على عبد الرحمن
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شهدت مدينة حلوان جنوب القاهرة، اليوم الأحد، حادثا مأساويا، حيث دهست سيارة نقل طفل أثناء لعبه للكرة أمام منزله، فأودت بحياته.
 
تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من مستشفى حلوان العام، بوصول جثة طفل، وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء لعب الطفل أمام منزله بدائرة القسم، صدمته سيارة نقل مسرعة، وتمكن الأهالى من ضبط السائق.
 
وبالكشف عن هويته تبين أنه يدعى "س. ن"، سائق، وتم نقل الطفل للمستشفى، وتم تحرير محضرا بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة.
 
 

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