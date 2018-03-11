مصدر أمنى: قاتل عجوز إمبابة فشل فى العثور على حقيبتها المحتوية 33 ألف جنيه







كتب بهجت أبو ضيف

كشف مصدر بمديرية أمن الجيزة عن أن المتهم بقتل صاحبة عقار بإمبابة، للاستيلاء على مصوغاتها الذهبية، تسلل إلى مسكنها من عقار مجاور، حيث صعد على السور الفاصل بين العقارين وعندما فوجىء بالضحية تصعد للشقة الكائنة بالطابق الرابع لإطعام القطط، دفعها فسقطت ثم أحضر سكين من المطبخ وسدد لها عدة طعنات.

وأوضح المصدر أن المتهم يعمل تاجر خردة، وعقب الحادث استبدل ملابسه الملطخة بالدماء وأخفاها داخل حقيبة واستولى على المصوغات الذهبية التى ترتديها الضحية البالغة من العمر 66 عاما وفر هاربا.

وقال المصدر إن المتهم فشل فى العثور على حقيبة كانت داخل شقة القتيلة وبها 33 ألف جنيه، وعقب القبض عليه أرشد عن مكان إخفاء المسروقات داخل مسكنه بأسيوط.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا بمقتل ربة منزل داخل مسكنها بمنطقة المنيرة الغربية.

انتقل المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة ومعاونه النقيب مصطفى على إلى محل الواقعة، وعثرا على جثة المجنى عليها مصابة بعدة طعنات.

بإجراء التحريات تبين أن بائع خردة يقيم فى شقة مستأجرة بالعقار محل الواقعة وراء الجريمة، وأنه فر هاربا إلى مسقط رأسه بمحافظة أسيوط.

وبإعداد كمين للمتهم ألقت قوة القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، لمروره بضائقة مالية، فتحرر ملحقا للمحضر الأصلى وإخطار اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.