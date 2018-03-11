مشادة بين شاب وفتاة تكشف علاقة آثمة بينهما فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

نشبت مشاجرة بين شاب وفتاة، تعرف عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لكن سرعان ما تحولت إلى علاقة غير شرعية ومعاشرة جنسية فى أقل من 6 أشهر.

البداية كانت بتلقى اللواء احمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير ادارة البحث الجنائى، يفيد بتلقيه إخطار من المديرية بالمحضر رقم 5116 جنح قسم شبين الكوم، لسنة 2018 بشأن حدوث مشادة بين شخص وفتاة أثناء تواجدهما على رصيف محطة قطار شبين الكوم .

بالفحص تبين أن طرفى المشادة " محمد ا م " 20 سنة، عاطل ومقيم بقرية العراقية مركز الشهداء، وطرف ثانى " خلود ا م " 14 سنة، طالبة، مقيمة بشارع المطحن مدينة أسوان، وذلك بسبب تعرف الأول على الثانية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، منذ 6 أشهر ونشأت بينهما علاقة عاطفية، حيث توجه الأول إلى مدينة أسوان واصطحب الطالبة معه إلى مدينة شبين الكوم، واستأجرا شقة وعاشرها معاشرة الأزواج، وعقب ذلك توجها إلى المحطة محاولا إقناعها بالسفر لمحل إقامتها على أن يلتحق بها لخطبتها إلا أنها ارتابت فى صدق كلامه فحدثت مشادة بينهما .

وبمواجهة الأول اعترف بارتكاب الواقعة، وبالاستعلام من قسم شرطة أسوان تبين أن المذكورة مبلغ بتغيبها فى محضر رقم 1910 إدارى قسم شرطة أسوان، وبالكشف جنائيا عن المذكور تبين أنه مطلوب التنفيذ علية فى 3 قضايا تبديد وإيصال أمانة، بمدد مختلفة تتراوح بين شهر وثلاث سنوات منها القضية رقم 6138 جنح مركز الشهداء، وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.