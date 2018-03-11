مسيرة حاشدة بأعلام مصر بمدينة طوخ لدعم الرئيس السيسى (صور)الأحد، 11 مارس 2018 06:13 م
مسيرة حاشدة بأعلام مصر بمدينة طوخ قليوبية لدعم الرئيس السيسى
كتب محمد السيد
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نظم المئات من أهالى مركز طوخ، التابع لمحافظة القليوبية، مسيرة حاشدة جابت جميع شوارع مدينة طوخ، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2018.
شارك فى المسيرة محمد خيرى، رئيس مجلس مدينة طوخ، وأيمن حسين، رئيس الوحدة المحلية بقرية أكياد دجوى، والعاملين بمجلس المدينة والوحدات المحلية وأهالى قرى مركز طوخ.
رفع المشاركون فى المسيرة، أعلام مصر وصورا للرئيس عبد الفتاح السيسى، كما رددوا هتافات منها "تحيا مصر ".
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