مستقبل وطن قنا ينظم فعالية بـ"التنورة"فى ميدان المحطة لدعم السيسى

مستقبل وطن قنا ينظم فعالية بـ"التنورة"فى ميدان المحطة لدعم السيسىالأحد، 11 مارس 2018 10:15 م
مؤتمر لدعم السيسى أرشيفية
قنا - وائل محمد
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نفذت أمانة بندر قنا بحزب مستقبل وطن، فعالية مساء اليوم الأحد بميدان المحطة، لدعم وتأييد السيسي فى الإنتخابات الرئاسية، بحضور عددمن قيادات أمانة مستقبل وطن بقنا، من بينهم هشام قدوس- أمين الحزب بقنا، و أحمد سيد حامد- أمين التنظيم بقنا.
تضمنت الفعالية، تقديم عروض "تنوره" و إذاعة أغانى وطنية و توزيع منشورات ورقية بأهم الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية، و توعية للمواطنين المارين بالشارع.
من جانبه قال منتصر بركات- أمين مستقبل وطن ببندر قنا، جميع الفعاليات التى يتم تنظيمها ببندر قنا، ترافقها سيارات مواد غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، لافتًا إلى أن الفعالية التالية سوف تنفذ غدًا بميدان الشهيد عبدالمنعم رياض.
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