مستشار المفتى: تشغيل وصيانة الأجهزة الطبية المخصصة للفقراء صدقة جارية

مستشار المفتى: تشغيل وصيانة الأجهزة الطبية المخصصة للفقراء صدقة جاريةالأحد، 11 مارس 2018 11:16 م
الدكتور مجدى عاشور
كتب - إسماعيل رفعت
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أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي للمفتى، أن الصدقة الجارية لا تقف عند حدود معينة وأنها تشمل كل الأمور التي تعود بالنفع ومنها النفقة على الأجهزة الطبية المخصصة للمرضى غير القادرين لضمان استمرارها
واضاف ان الانسان لا ينبغي أن يقلل من شأن أي صدقة طالما خلصت النية، وقال في تصريحات له اليوم : "إن الإنسان عليه أن يحرص أن تكون له واحد من ثلاث الابن الصالح او الصدقة الجارية أو العلم النافع
وتابع: الظن بأن الصدقة الجارية مرتبطة بالموت خطأ ، والأصل أن الصدقة الجارية يقوم بها الحي ويمتد ثوابها له بعد الوفاة ، لافتا إلى انه لابد من غرس قيمة الصدقة لدى الابناء.
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