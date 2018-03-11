مساعد الرئيس السودانى يؤكد التزام الحكومة بتعزيز السلام بدارفور وجنوب كردفان

مساعد الرئيس السودانى يؤكد التزام الحكومة بتعزيز السلام بدارفور وجنوب كردفانالأحد، 11 مارس 2018 02:52 م
الرئيس السودانى عمر البشير
الخرطوم (أ ش أ)
إضافة تعليق
أكد مساعد الرئيس السودانى الدكتور فيصل حسن إبراهيم التزام الحكومة بتعزيز السلام فى دارفور والمنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وأشاد مساعد الرئيس - خلال لقائه القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم ستيفن كوتسيس اليوم الأحد - بتطور العلاقات بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية.
من جانبه، أوضح كوتسيس - فى تصريح صحفى - أنه بحث مع مساعد الرئيس السوداني سبل دعم العملية السلمية في دارفور والمنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق، مؤكدا دعم بلاده لمساعى السلام والاستقرار فى السودان.
إضافة تعليق
خبراء ومطورون عقاريون يضعون روشتة للنهوض بالقطاع العقارى.. يكشفون أبرز التحديات وبينها ارتفاع أسعار الأراضى.. أمجد حسانين: السوق المصرى الأكثر ثراءً.. وهشام شكر: الشراكة أفضل الأنظمة لتنفيذ المشروعات العقارية
مصانع "بير السلم" تنشر السموم بين المواطنين.. لحوم ودواجن وسناكس وحلوى الأطفال أبرز المنتجات الفاسدة.. استخدام أسماء شركات شهيرة فى الترويج.. أستاذ قانون: العقوبة غرامة 100 جنيه ويجب تحويلها إلى جناية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة