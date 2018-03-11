مساعد الرئيس السودانى يؤكد التزام الحكومة بتعزيز السلام بدارفور وجنوب كردفان







الخرطوم (أ ش أ)

أكد مساعد الرئيس السودانى الدكتور فيصل حسن إبراهيم التزام الحكومة بتعزيز السلام فى دارفور والمنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وأشاد مساعد الرئيس - خلال لقائه القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم ستيفن كوتسيس اليوم الأحد - بتطور العلاقات بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه، أوضح كوتسيس - فى تصريح صحفى - أنه بحث مع مساعد الرئيس السوداني سبل دعم العملية السلمية في دارفور والمنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق، مؤكدا دعم بلاده لمساعى السلام والاستقرار فى السودان.