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لبحث مشكلاتهم

مركز تحديث الصناعة يجتمع مع ممثلى 40 مصنعًا بالعاشر من رمضان

الأحد، 11 مارس 2018 06:00 ص
مركز تحديث الصناعة يجتمع مع ممثلى 40 مصنعًا بالعاشر من رمضان المهندس أحمد طه المفوض رئيس مركز تحديث الصناعة





كتب – إسلام سعيد
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نظم مركز تحديث الصناعة اجتماعا، نهاية الأسبوع الماضى، مع ممثلى 40 مصنعا فى مدينة العاشر من رمضان الصناعية، لمعرفة أبرز العراقيل التى تواجه المصانع هناك، وكذلك بحث سبل استفادة هذه المصانع من الخدمات المقدمة من المركز.

ويقوم المركز حاليا ببحث تطوير قطاع الرخام والجرانيت بعدد من المحافظات التى تنتشر فيها هذه الصناعة، وعلى رأسها منطقة العلاقى بمحافظة أسوان، مستهدفا وضع استراتيجية لتطوير هذا القطاع.

وزار وفد من المركز قبل أسبوعين، عددا من مصانع الرخام والجرانيت بالمنطقة الصناعية بالعلاقى بمحافظة أسوان وكذلك مصنع للبويات بالمنطقة للوقوف على مشاكل هذا القطاع الهام، وضم الوفد كلا من المهندس عبد الله عبد الحميد نائب مدير قطاع الفروع وأحمد الشرقاوى مدير فرع سوهاج ومحمد علاء مسئول تنمية الأعمال.

وقال المهندس أحمد طه مدير مركز تحديث الصناعة، فى تصريحات خاصة، إنه يتم البحث عن حلول للمشكلات التى تواجه قطاع الرخام والجرانيت فى المناطق المختلفة بالجمهورية، كاشفا عن وضع خطة للاستفادة من خدمات المركز فى تحديث وتطوير مصانع الرخام والجرانيت.


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مركز تحديث الصناعة

احمد طه

اخبار الاقتصاد

تطوير قطاع الرخام




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